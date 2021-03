SM – Icardi, c’è la Juve: ma anche la Roma si informa. “Servono 50 mln e…”

L'argentino, secondo l'emittente, può tornare in Italia: i due club provano il colpo in attacco

Potrebbe esserci, di nuovo, l'Italia nel futuro di Mauro Icardi. Il centravanti non è più infatti indispensabile per il club francese, che potrebbe pensare davvero a sacrificarlo. Spiega infatti SportMediaset: "Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato: un suo ritorno in Italia non è da scartare. La Juventus continua a monitorarlo da quando ha lasciato Milano, ma ora ha preso informazioni anche la Roma. Maurito però si trova bene a Parigi, sentimenti forti che accomunano anche la moglie Wanda: il giocatore può lasciare la capitale, ma servono 50 milioni di euro per il cartellino e un progetto interessante".