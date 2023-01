Icardi rompe il silenzio: “Io e Keita non siamo amici. Ha iniziato a scrivere a Wanda…”

Sotto tutti i riflettori mediatici: la vita sentimentale di Mauro Icardi ha perso tutte le sfumature private da quando ha incontrato Wanda Nara . Nulla sfugge ai riflettori, che sono pronti a raccontare una nuova pagina della telenovela argentina più tormentata di sempre. E nel nuovo scandalo c'è posto anche per un altro calciatore, un ex nerazzurro. Si tratta di Keita Balde .

Le parole di Icardi

Maurito è stato contattato dal giornalista di Intrusos Guido Záffora, che ha riportato la versione del giocatore argentino:"Parlo da un po' con Mauro Icardi e sta male. È sorpreso. Mi conferma che questo discorso non è di adesso. Keita le scrive da molto tempo. Mi dice che sapeva dei commenti, degli audio, delle foto e che Wanda gli dice tutto". Sulla natura del legame tra Mauro e Keita l'argentino è stato chiaro: "Non è mio amico... era solo un mio compagno di squadra all'Inter". L'interesse del giocatore senegalese per Wanda è riaffiorato dopo il Wandagate: "Ha iniziato a mandarle messaggi quando eravamo a Milano, poi a Parigi... ovunque".