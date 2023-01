Tradimento Wanda con Keita Balde? Icardi: “Ho solo avvisato una povera cornuta che…”

Il giocatore del Galatasaray si è esposto per chiarire il presunto flirt di Wanda con Keita Balde: le sue parole sui social

Redazione1908

Le vicende personali di Wanda Nara e Mauro Icardi superano qualsiasi limite della nostra immaginazione. Non passa giorno senza che sui media e giornali non compaia uno scandalo legato a loro come coppia o come ex coppia. La bomba sganciata in serata dal giornalista spagnolo Jordi Martin del programma Intrusos ha dell'incredibile.

"Ieri sera ci sarebbe stata una tremenda discussione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, secondo fonti dirette del suo ambiente, è scappata a Dubai con un calciatore, ex compagno di squadra di Icardi", ha rivelato il giornalista spagnolo. Jordi Martin prosegue: “Mi dicono che questo giocatore è sposato da otto mesi, poco dopo essersi sposato ha conosciuto Wanda e tra loro c'è stata una cotta. Keita Baldé si è recato a Dubai con la sua squadra per giocare alcune partite e lei è scappata a trovarlo. Stanno insieme in un albergo. Quello che mi dicono è che Wanda e Mauro si stavano riappacificando, lei è arrivata addirittura a pensare di tornare a Istanbul con Icardi e questa per lui è stata una pugnalata”. Jordi Martin ha fornito dettagli su come Mauro Icardi avrebbe scoperto l'infedeltà di Wanda Nara con il suo ex compagno di squadra dell'Inter, Keita Baldé. “Icardi scopre tutto dai movimenti del bancomat di Wanda. La aveva già scoperta in precedenza con questo suo ex compagno", dichiara il giornalista. E sui social lancia un avvertimento a Icardi, dandogli del bugiardo: "Ho appena avuto una conversazione telefonica con Keita Balde e sua moglie Simona e mi assicurano che l'hai contattata ieri sera, quindi non negare nuovamente le mie informazioni perché domani in Intrusos rivelerò l'intera conversazione con la coppia e farai una brutta figura".

La risposta di Mauro Icardi — Mauro Icardi ha quindi deciso di rispondere al giornalista con queste dichiarazioni: "Ti risparmio il chiarimento di domani così hai tempo per qualcos'altro. Ho solo avvertito una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati). Ho anche i messaggi, le foto e tutto ciò che ha inviato via Instagram perché me li ha inviati mia moglie (ovviamente non lo hai pubblicati), parlerai della mia telefonata di ieri sera con questa ragazza. E chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati fino alle 6 del mattino a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta perché ho la mia da un conto che abbiamo in Argentina. Terza cosa e ultima, stai tranquillo che dal mio ambiente nessuno ti contatterà mai e se succede ti autorizzo a pubblicare le prove, ma che siano migliori di quelle che hai per trattarmi da bugiardo e per tutto quello che dai per scontato".

Mauro ha inoltre pubblicato la sua chat privata con Simona Guatieri, moglie di Keita Balde. "Continua a postare le foto di quando ti sei sposata che lui invita Wanda a Dubai. Mi fa pena vederti così! Postando tutto. Con il cuore, te lo dico", le ha scritto il giocatore del Galatasaray.