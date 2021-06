Juve, ipotesi Icardi. “Soluzione naturale se Ronaldo andasse al Psg”

Il club bianconero valuta anche l'ex attaccante dell'Inter Icardi come possibile sostituto di CR7 in caso di partenza

"Se Cristiano dovesse scegliere di andare a Parigi, Icardi diventerebbe la soluzione naturale per la Juventus. L’argentino, 28 anni, è già stato nel mirino della Juventus, Allegri lo considera un buon rinforzo e l’ex interista non ha mai nascosto la sua simpatia per i bianconeri. L’altro nome che piace ai bianconeri è Dusan Vlahovic, 21enne serbo della Fiorentina: sarebbe un’operazione da 60 milioni, ma è difficile che il club viola lo lasci partire. Prima però la Juventus ha bisogno di fare chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo: se resterà, al massimo potrà arrivare una quarta punta giovane e poco costosa. Oppure Allegri potrebbe puntare tutto sui giocatori che ha. Che non sono poi così male", rivela La Gazzetta dello Sport.