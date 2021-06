Tacchinardi: “Icardi ha rallentato molto. Vlahovic? Non è Lukaku ma può…”

Le parole dell'ex bianconero: "Sono sorpreso delle cifre folli che il Psg sta spendendo. E non soltanto per Donnarumma. L’Uefa dovrebbe vigilare e intervenire"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato così dei possibili acquisti di Gabriel Jesus e Mauro Icardi da parte dei bianconeri: «Non li prenderei come sostituti di CR7, non mi entusiasmano. Icardi, in particolare, ha rallentato molto. Preferisco un ragazzo come Vlahovic, che davanti può fare anche reparto da solo. Non è ancora Lukaku, ma può diventarlo. Mi ricorda il primo Vieri, quello che è arrivato alla Juve e che è esploso in maglia bianconera. Certo, c’è il rischio che non sia subito pronto, però ho l’impressione che il ragazzo sappia reggere alle pressioni».