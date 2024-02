"Il Milan tifa per il pareggio in Inter-Juve per continuare a sperare nello Scudetto? Diciamo che i rossoneri hanno due risultati su tre, perché anche la vittoria della Juventus non sarebbe malissimo in quell'ottica. Il ciclo di Pioli sembra essere finito, ma non tanto per i risultati, ma per una fine naturale. A meno di imprese vincendo l'Europa League. Ed è difficile immaginarsi che il Milan possa rientrare in corsa per lo Scudetto"