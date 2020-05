Inter-Iliev, ds Botev smentisce l’accordo: “Offerta dei nerazzurri, ma ci sono anche Juve, Ajax e Bayern”

Asen Karaslavov, direttore sportivo Botev Plovdiv, ha risposto alle dichiarazioni dell’agente di Kaloyan Ivanov, che ai microfoni di FCINTER1908.IT aveva confermato l’accordo per il passaggio del giovane talento bulgaro all’Inter: “Sono sorpreso dalle dichiarazioni a proposito di Ivanov – apparse sui media italiani – sul presunto accordo totale. La verità è che abbiamo ricevuto un’offerta dall’Inter, che non abbiamo accettato. Successivamente abbiamo ricevuto una nuova offerta, per la quale abbiamo una scadenza. Non abbiamo ancora deciso: abbiamo ricevuto proposte anche da Juventus e Ajax e pochi giorni fa si è aggiunta quella del Bayern Monaco“.