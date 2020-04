ESCLUSIVA Ag Iliev: “Lo voleva anche la Juve, ha scelto l’Inter. Ecco ruolo e caratteristiche”

“Sì, è tutto fatto per il passaggio all’Inter”. Kaloyan Ivanov, agente del gioiello bulgaro classe 2004 Nikola Iliev, ha confermato in esclusiva ai microfoni di FcInter1908.it il trasferimento del 15enne dal Botev Plovdiv al club nerazzurro. Un passaggio che sarà formalizzato al termine dell’emergenza Coronavirus, con Iliev che si trasferirà in nerazzurro in vista della prossima stagione.

Sappiamo che su di lui c’erano gli occhi di grandi club d’Europa…

“Sì, erano interessate a Nikola anche Ajax, Benfica, Paris Saint-Germain, Manchester United e Juventus”.

Come mai la scelta è ricaduta sull’Inter?

“È stata una scelta difficile vista la concorrenza, ma il progetto che mi ha presentato il club nerazzurro è stato il migliore. Credo molto nella proposta dell’Inter”.

Quali sono le sensazioni del ragazzo?

“Nikola è molto contento e motivato. Vuole dimostrare tutte le sue qualità”.

Si parla molto bene di lui ed è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio bulgaro: ce lo descrive?

“È un giocatore fantastico. È molto forte fisicamente e ha grande qualità tecnica. Può giocare in diversi ruoli: può essere utilizzato sia come esterno d’attacco che come centrocampista offensivo”.

A chi può essere paragonato?

“Ronaldo Nazario e Cristiano Ronaldo”.