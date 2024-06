Il Roma – Napoli, Oriali arriva con Conte ma trattativa a parte

L'ex giocatore e dirigente nerazzurro lavorerà, come aveva fatto all'Inter e in Nazionale, con il tecnico che sta per approdare al club azzurro

A Napoli è tutto pronto per l'arrivo di Conte. Ma c'è un altro ex Inter che siederà accanto a lui in panchina nelle gare del Napoli: si tratta di Lele Oriali, team manager con il tecnico sia nell'esperienza in Nazionale, sia in quella al club nerazzurro (del quale era stato dirigente anche prima di Conte, con Mancini e con Mourinho).