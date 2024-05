Antonio Conte si avvicina a grandi passi verso la panchina del Napoli. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra il tecnico e il nuovo direttore sportivo del Napoli Manna per trovare un'intesa definitiva. "La trattativa va quindi avanti e tra le parti c'è ottimismo e volontà di chiudere. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il proprio via libera per chiudere l'accordo tra le parti. Quando e se si raggiungerà l'intesa definitiva, partirà la macchina contrattuale, che richiederà un po' di tempo".