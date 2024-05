Impresa della Dea in Europa League:

"Non ho notato lacrime di gioia, come se fossero abituati. Forse Percassi si è emozionato, Gasperini e i giocatori invece no. Xabi Alonso? Nella partita di ieri l'Atalanta ha schiacciato su tutto il Bayer, clamoroso il mutismo tecnico dello spagnolo, che è parso in balìa di una squadra. Sembrava sorpreso e invece se l'avesse studiata avrebbe visto com'è l'Atalanta. E poi ha rinunciato alla punta, mettendo Boniface che non era in forma. Non puoi farti sorprendere così. E' una lezione per il futuro per un tecnico molto bravo ma che deve migliorare. Ieri Xabi Alonso insufficiente come voto. E' arrivato impreparato all'atto finale, che invece va preparato bene".