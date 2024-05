Impallomeni: “Inter non ha regalato nulla: ko ci può stare. Milan, disagio da fine ciclo”

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del ko dell’Inter contro il Sassuolo e non solo

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del ko dell’Inter contro il Sassuolo e non solo. “Ci sta che sei scarico dopo la vittoria dello Scudetto. Credo che le motivazioni del Sassuolo abbiano fatto la differenza, ha nel suo dna un calcio importante e non è abituato a questa classifica. Ci può stare un ko, non credo che l'Inter abbia regalato la sfida".