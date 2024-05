"Il primo desiderio di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione è sempre più chiaro. Il tecnico nerazzurro vuole un attaccante in più per la sua Inter, in modo da poter disporre di una batteria di cinque elementi e garantirsi rotazioni in più. Rispetto alla stagione attuale si giocheranno più partite e per più mesi dunque la rosa va allungata come ribadito dall’allenatore anche al termine della sfida di sabato sera contro il Sassuolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla volontà di Inzaghi di puntellare la rosa, specialmente in attacco, con un altro elemento in vista della prossima stagione che vedrà l'Inter impegnata in cinque competizioni.