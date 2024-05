C'erano da limare alcune cose e si è arrivato a un punto in cui ha stravinto Lautaro. 9 mln netti più bonus è incredibile, per un calciatore forte che però negli appuntamenti importanti ancora non graffia come dovrebbe un top player. E' stato valutato come tale però dall'Inter. Lo adoro, ma per esempio in partite come il City non ha inciso. Un segnale fortissimo di Oaktree, di continuità".