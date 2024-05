"Il capitano ha fatto sapere che intende chiudere la vicenda prima di partire per la Coppa America. Il Toro, dunque, accetta le condizioni della società di viale della Liberazione ovvero un prolungamento fino al 2029 da 9 milioni a stagione (netti) più bonus. Può dunque arrivare in doppia cifra come stipendio ovvero a 10 milioni. Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro per mettere nero su bianco, ma la volontà del centravanti e capitano di restare a Milano, con la maglia nerazzurra addosso, ha fatto la differenza. Stamani non c'è stato nessun incontro tra le parti, ma, dopo il summit con il suo rappresentante di ieri sera, il capitano ha fatto sapere che intende chiudere la vicenda prima di partire per la Coppa America"