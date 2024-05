Perché il Bologna è andato così forte quest'anno?

"Mi è piaciuta una frase di Orsolini, che ha ricordato Mihajlovic. Il gruppo è ripartito da lì, con Motta che ha impiantato un altro gioco. E poi la società, con il lavoro di Sartori. Motta è stato bravo a non rinnegare il lavoro di Mihajlovic e questo gruppo ha fatto il salto anche grazie a Sinisa. La Champions? Dovrà prenderla come un divertimento. E poi non sono così sicuro che Motta andrà via. Per me non ci va più. Il video uscito nelle scorse ore è inequivocabile. Chi ha deciso che deve andare alla Juve? Per me non è così sicuro che parta. Alla Juve Motta ha tutto da perdere, non ci andrei se fossi in lui ora. Se Giuntoli porta veramente Motta a Torino è un fenomeno".