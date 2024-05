Il club olandese e il giapponese sono nella stessa situazione, con Sugawara che potrebbe firmare dal 1° febbraio prossimo in regime di svincolo.

“Questo fatto, oltre a un rendimento da primo della classe nel ruolo e un’età che permetterebbe in futuro l’Inter di rivenderlo (Yukinari compirà 24 anni il 28 giugno) rende Sugawara un obbiettivo concreto per il club nerazzurro” sottolinea Tuttosport.

Nessun problema dal punto di vista dello slot per extracomunitari: il primo lo occuperà Taremi, le cui pratiche per la cittadinanza portoghese non si chiuderanno prima del 1° luglio, mentre Bento - unico tra i giocatori nel mirino che non gioca già nel nostro campionato - ha pure un passaporto italiano.

L’operazione porterebbe all’Inter benefici non solo dal punto di vista sportivo.

"Il club nerazzurro è volato la scorsa estate in Giappone proprio per alimentare le strategie di marketing legate a un paese strategico per la parte corporate del club -, ha già testato sulla propria pelle quanto valga avere un giapponese in squadra con Yuto Nagatomo che, tra l’altro, era stato anche tra i principali artefici della vittoria in Coppa d’Asia con Alberto Zaccheroni ct" conclude Tuttosport.

