Le parole dell'ex calciatore a proposito dei due protagonisti del caso di cui tanto si continua a parlare in questi giorni

Intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus e del rinnovo imminente per Simone Inzaghi, sempre in casa Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Al caso Acerbi-Juan Jesus, che al netto di tutto quello che si sta dicendo dico: perché non la finiscono lì? Perché non si incontrano, una bella stretta di mano e via? Aiuterebbe entrambi. Ho sentito Abodi sul caso e condivido le sue parole. Sa solo Acerbi e Juan Jesus cosa è successo veramente. C'è un pezzo che ci manca".