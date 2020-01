Ince: “Lukaku all’Inter? Solskjaer si penta seriamente. Il senno di poi è meraviglioso, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Paddy Power, Paul Ince, ex centrocampista inglese dell’Inter, ha parlato così di Romelu Lukaku, scaricato in estate dal Manchester United e ora in nerazzurro: “Se Ole non era pronto a pentirsi di aver lasciato partire Lukaku, ora dovrebbe farlo seriamente. Sarò il primo ad ammettere di averlo pensato a volte, non riusciva a tenere la palla: ma da lui sai che arrivano 20-25 gol a stagione. Lo United lo ha lasciato andare senza rimpiazzarlo e ora ne sta pagando il prezzo. Il senno di poi è una cosa meravigliosa, ma Ole non avrebbe mai dovuto lasciarlo andare”.