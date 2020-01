Fabio Ravezzani è voluto tornare sul gol di Romelu Lukaku a Lecce, giudicato non regolare dall’arbitro. I dubbi sulla decisione di Giacomelli sono cresciuti anche a fronte di nuove immagini. Ecco il parere del direttore di TL: “Tiki Taka mostra un’immagine nuova sul gol annullato a Lukaku che dimostra come Dell’Orco tiri la maglia di Lukaku prima che questi gli poggi il braccio sulle spalle. Rete regolare, dunque. Perché la Var non è intervenuta?”