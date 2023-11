Incidenti Marsiglia, il Lione chiede di rigiocare in campo neutro

L'Olimpique Lione ha chiesto sanzioni dopo i gravi incidenti accaduti domenica sera a margine della partita contro il Marsiglia, definitivamente annullata, al termine della 10a giornata di Ligue 1 e spera che la partita venga rigiocata in campo neutro. Dovremmo quindi giocare in campo neutro - ha dichiarato il direttore generale del club, Vincent Ponsot -. Vogliamo rigiocare la partita, i giocatori non c'entrano niente. Quello che vogliamo è che la 'sicurezza' dei nostri giocatori sia garantita. Sono lì per giocare a calcio e quello che chiediamo è che non si prendano un blocco di cemento in testa''.