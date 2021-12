Infortunati Inter, out Darmian e pessimismo per de Vrij. Bastoni e Vidal da valutare

Aggiornamenti importanti su tutti gli infortunati di casa Inter in vista della sfida di sabato contro la Roma

Alessandro Cosattini

L’Inter vince e convince contro lo Spezia, ma Simone Inzaghi deve fare ancora una volta i conti con gli acciacchi (oltre ai veri e propri infortunati). Ieri sera ha terminato il match visibilmente sofferente Arturo Vidal, che aveva fastidio al piede in seguito a un forte colpo subito, come svelato da Simone Inzaghi. E, prima della sfida, l’Inter aveva comunicato l’assenza di Alessandro Bastoni causa gastroenterite. Oggi arrivano le novità in vista della Roma, su tutti i giocatori attualmente ai box in casa Inter.

Così Tuttosport sulle condizioni in particolare di un giocatore: “A meno di clamorosi sviluppi, l’Inter sabato sera all’Olimpico contro la Roma di Mourinho non potrà contare su Stefan de Vrij. Il difensore olandese il 13 novembre in nazionale, contro il Montenegro, si è procurato un risentimento muscolare alla coscia destra. L’obiettivo, fin dal momento del suo rientro a Milano era cercare di recuperarlo proprio per la Roma ma le sensazioni filtrate nelle ultime ore non lasciano molte speranze. Ieri de Vrij ha svolto una seduta di allenamento ad Appiano ma nessuno in casa Inter vuole rischiare una ricaduta che costringerebbe il difensore a terminare in anticipo il 2021. Meglio andare cauti ed eventualmente pensare di recuperarlo per martedì 7, quando l’Inter sarà a Madrid per giocarsi il primo posto nel girone di Champions contro il Real”, si legge.

E poi di tutti i singoli, dai due stop di ieri a Darmian: “Contro i giallorossi, però, a meno di sorprese, Inzaghi recupererà Alessandro Bastoni, ieri sera non a disposizione per una gastroenterite, unita a febbre, che lo ha colpito nella notte fra martedì e mercoledì. L'obiettivo dello staff medico è quello di rimetterlo in piedi per sabato, anche perché Inzaghi non avrà ancora a disposizione neanche Ranocchia (oltre a Darmian, mentre Kolarov potrebbe recuperare per la panchina). Ieri sera ha terminato dolorante pure Vidal, entrato nel finale e colpito sul piede nei minuti di recupero”, conclude il quotidiano.

(Fonte: Tuttosport)