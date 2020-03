I recenti casi di positività al coronavirus di Arteta e di Hudson-Odoi hanno convinto la federcalcio inglese a sospendere tutte le attività calcistiche professionistiche, a cominciare dalla Premier League passando per il campionato femminile e per le varie selezioni nazionali. L’obiettivo iniziale è quello di riprendere le attività agonistiche in Inghilterra a partire dal 4 aprile.