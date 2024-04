l'Inter è attesa da quattro gare molto importanti per il suo cammino in campionato: prima i nerazzurri affronteranno l'Udinese in trasferta lunedì 8 aprile alle 20:45

Dopo aver inaugurato il mese con il successo contro l'Empoli, l'Inter è attesa da quattro gare molto importanti per il suo cammino in campionato: prima i nerazzurri affronteranno l'Udinese in trasferta lunedì 8 aprile alle 20:45, poi torneranno a San Siro per il match contro il Cagliari domenica 14 aprile, sempre alle 20:45. Otto giorni più tardi l'Inter sarà impegnata nel derby di Milano, per la prima volta in programma di lunedì: gli uomini di Inzaghi giocheranno contro il Milan il 22 aprile alle 20:45. Il mese di aprile si chiuderà poi con la sfida contro il Torino a San Siro, che verrà giocata il weekend del 27-28 aprile (data e ora ancora da definire).