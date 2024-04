"L’Atletico finora non ha manifestato interesse nel rinnovo del contratto e in Spagna dubitano che ci sarà un improvviso cambio di rotta. Per ora solo sondaggi di rito: le mosse ufficiali sono rimandate a quando lo scudetto sarà ufficialmente vinto. C’è comunque margine per un quadriennale, ma con la possibilità di arrivare pure a cinque grazie all’opzione per un’ulteriore stagione, e il fatto di non pagare il cartellino permetterebbe uno stipendio robusto da 5 milioni più bonus. Indipendentemente dalle eventuali cifre sulla scrivania, però, in casa Inter non è mai mancata la consapevolezza delle difficoltà della trattativa. Il 28enne spagnolo, proprio perché privo di costi di trasferimento, ha scatenato una concorrenza serrata".

"In Premier le squadre più interessate al momento sembrano West Ham, lievemente staccato, e l’Aston Villa, che possono garantire un salario maggiore di quanto consenta il sistema Italia. I nerazzurri, però, hanno dalla loro blasone e ambizioni. A differenze delle due inglesi, garantirebbero la possibilità di competere ancora con l’élite, come Hermoso sta facendo in questa stagione. Quella notte al Metropolitano, però, ha convinto tutti a Milano, dal tecnico alla dirigenza, sulla bontà di un’ulteriore scommessa a parametro zero. Nella partita, però, potrebbe essere comparsa una variante nuova, capace di sconvolgere il quadro. Il rischio di fuga in Arabia anche per il centrale spagnolo è reale, dipenderà ovviamente dalle priorità di carriera dello stesso centrale del Cholo", precisa il quotidiano.

