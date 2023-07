Giornale – Inter, contro l’Al-Nassr spunti interessanti ma troppi gol sbagliati

Il focus del quotidiano a proposito dell'amichevole pareggiata dai nerazzurri contro gli arabi ieri in Giappone

Archiviato ieri il primo test amichevole di livello dell'Inter di Inzaghi. I nerazzurri hanno aperto la tournée in Giappone con l'1-1 contro l'Al-Nassr, sul quale torna anche il Giornale in edicola oggi. Questo il focus: "Qualche spunto interessante, troppi gol sbagliati, la prima firma di Frattesi e alcune disattenzioni che potevano costare care. Il riassunto di un tipico test pre campionato, quello che l’Inter ha pareggiato 1-1 ieri a Osaka contro l’Al-Nassr di CR7 e dell’ex Brozovic.

Dopo un paio di occasioni nerazzurre, a metà primo tempo sono stati gli arabi a passare in vantaggio: gran giocata di Talisca sul taglio in verticale di Ghareeb, tenuto in gioco da Bisseck, e Stankovic battuto. L’Inter ha reagito subito sfiorando il pareggio tre volte con Lautaro e Correa, prima del gol a un minuto dall’intervallo di Frattesi, bravo a girare di testa il cross di Dumfries. Nel dopo partita Inzaghi è tornato su Lukaku: «La storia meritava un finale diverso".