La prima amichevole dell'Inter nel Sol Levante è terminata con un pareggio per 1-1. Contro l'Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo, la squadra di Inzaghi ha offerto una buona prova creando tantissime palle gol non concretizzate. "Le prime indicazioni arrivate dal pareggio di ieri contro la squadra araba hanno riportato alla luce un difetto che ha pesato molto nel corso dell’ultima annata dei nerazzurri. Ovvero quello di non saper concretizzare le tante occasioni da rete create", sottolinea Tuttosport .

"Nel campionato scorso l’Inter aveva infatti perso moltissimi punti contro formazioni di media-bassa classifica per non aver saputo trasformare in gol la mole di gioco. Lautaro Martinez e compagni contro l’Al-Nassr hanno concluso in porta per ben 22 volte, trovando lo specchio solo in 8 occasioni".