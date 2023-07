Attaccante, ecco l’idea dell’Inter e i nomi in corsa. Balogun il preferito. Il vantaggio…

"In che termini? Beh, i Gunners magari abbasseranno le loro pretese, accettando le condizioni nerazzurre, ovvero un prestito iniziale. Balogun, al Reims, ha dimostrato di saper segnare, con i suoi 22 centri. Il dubbio è se sia in grado di riuscirci anche in Italia. E l’Inter deve decidere se sia sostenibile spendere 35-40 milioni per correre un rischio del genere. Insieme a Balogun e Morata, comunque, restano ancora tutti in corsa: da Beto a Taremi, passando per Scamacca".