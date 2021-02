Inter, processo di crescita terminato: ora inizia un altro campionato

I nerazzurri si portano in testa alla classifica e lanciano un chiaro messaggio a tutte le concorrenti per lo scudetto

L'Inter non sbaglia e non manca all'appuntamento con il primato: i ragazzi di Antonio Conte battono la Lazio e salgono in vetta alla classifica.

Per Tuttosport comincia ora un nuovo campionato: "Risulta difficile portare una pur minima critica all’Inter, capace di battere un avversario che aveva vinto le ultime sei gare di campionato (ultimo passo falso agli atti l’1-1 a Marassi col Genoa il 3 gennaio), ma soprattutto in grado di gestire da grande squadra la pressione di dover vincere per forza dopo i ko di Juve e Milan. Segno di come il processo di crescita della squadra sia giunto a compimento. Da questa settimana inizierà un altro campionato, che vedrà l’Inter allenarsi mentre le altre grandi giocano in Europa. E da una ferita ancora sanguinante come l’eliminazione dalla Champions (Conte dixit), può germogliare uno storico scudetto".