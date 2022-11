GdS – Inter, voglia di sorprendere il Bayern. Ma le ambizioni si spengono in un momento preciso

L'Inter si è presentata in campo ieri all'Allianz Arena sì con tanti cambi, ma anche con tanta voglia di sorprendere il Bayern Monaco. Le ambizioni dei nerazzurri, però, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, si sono spente dopo il mancato rigore per un fallo di mano di Mané:

"Quattro titolari (Onana, De Vrij, Barella e Lautaro) e tanta voglia di sorprendere il Bayern. Barella dirige a tutto campo e va subito al tiro: al 7’ Ulreich deve allungarsi come Mister Fantastic, all’8’ è Mané che “para” con le mani in area. Il Var vede ma non può fischiare niente perché è un gesto da interpretare: all’arbitro Kruzliak servono oltre due minuti per sentenziare un gesto di protezione del volto, quindi regolare per lui. Su questa decisione si spengono le ambizioni nerazzurre".