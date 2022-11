Inter, quello che il tabellino non dice: cosa è cambiato dal Bayern… al Bayern

Dopo i 90' dell'andata, tanto per cominciare, l'Inter sembrava quasi rassegnata al suo destino. La squadra di Nagelsmann e il Barcellona si presentavano come vette impossibili da scalare: provarci avrebbe portato - nella migliore delle ipotesi - soltanto alla retrocessione in Europa League. Oggi invece raccontiamo una realtà sostanzialmente diversa. Il Bayern chiude il girone con percorso netto per il terzo anno di fila (non sarà di certo un caso), ma davanti all'Inter e non agli spagnoli. Perché nel mare in tempesta Inzaghi non ha abbandonato la nave e ha continuato a lavorare, lasciandosi la burrasca alle spalle e uscendone rafforzato agli occhi di tutto l'ambiente. Ha rilanciato l'Inter con scelte coraggiose, commettendo sì qualche errore, ma riuscendo in una missione che in tanti avrebbero fallito.