EDICOLA CDS – L’Inter aspetta l’offerta per Skriniar. Serie A, incubo Covid: cresce la paura

“Mercato nel vivo, ultima settimana di trattative: l’Inter aspetta l’offerta per Skriniar“. È questo il titolo dedicato dal Corriere dello Sport in edicola martedì 29 settembre 2020 in merito alla trattativa tra Tottenham e Inter per Skriniar. La copertina è dedicata a Chiesa: “La Juve è pronta a offrire 50 mln” mentre di spalla si legge: “La Lega: il calcio rischia il crack”. In taglio alto, invece, incubo Covid: “Serie A, incubo Covid: Genoa shock, 14 positivi tra giocatori e staff: il Napoli teme il contagio. L’epidemia rompe gli argini: cresce la paura tra i club”.