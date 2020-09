Sky UK – L’Inter chiede troppo per Skriniar: il Tottenham vira su un altro difensore

Skriniar al Tottenham è una trattativa viva da diversi giorni ma in Inghilterra arrivano conferme della volontà degli Spurs di cambiare obiettivo: secondo Sky Sport UK, infatti, il Tottenham ha virato su Antonio Rudiger dopo l’eccessiva richiesta dell’Inter per Skriniar. Gli Spurs hanno fatto un’offerta per il difensore slovacco ma la distanza tra le parti è importanti e per questo la squadra di Mourinho ha cambiato target. Stando a Sky Sports UK, Rudiger è diventato il nuovo obiettivo del Tottenham, considerando il fatto che il tedesco è ormai in fondo alle rotazioni di Lampard.