Saranno tanti i duelli in campo questa sera a San Siro tra Inter e Atalanta. Uno di questi sarà quello tra i due motori del centrocampo: Barella per Inzaghi ed Ederson per Gasperini.

"La corsa, lo strappo, l’inserimento, il gol: non stupitevi se Inter-Atalanta sarà decisa da uno tra Barella ed Ederson. Sono cuore e cervello per Inzaghi e Gasp. Il primo a Lecce si è riposato un bel po’, scelta pensata in ottica della gara di oggi. Il brasiliano invece col Milan, è stato secondo per distanza percorsa, ma primo per velocità in sprint: 33,53 km/h. Per Ederson non è una novità: il suo strappo dopo il recupero palla è una delle variabili più costanti nelle transizioni Dea", analizza La Gazzetta dello Sport.