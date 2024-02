Inter-Atalanta, Frattesi: “Poker con bacio”. E ai tifosi: “Siete troppo belli”

E allora Davide ha mandato un altro bacio a loro e ai tifosi che lo hanno applaudito per la rete e per l'uscita inattesa dal campo dopo l'infortunio. "Siete troppo belli", il messaggio ai sostenitori interisti. "Tu di più", gli hanno risposto in tanti. "Si, sei bellissimo pure tu, ma dicci come stai". E ancora: "Hai una media minuti/gol così alta che puoi anche entrare, segnare, uscire".