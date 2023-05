Impegno decisivo per l'Inter questa sera in chiave qualificazione alla prossima Champions League tramite il campionato: basterà infatti un punto contro l'Atalanta per partecipare alla prossima edizione della competizione. Durante Deejay Football Club, sono stati fatti i consueti pronostici per la giornata di campionato, compresa anche la sfida di San Siro. Ivan Zazzaroni è sicuro della vittoria della Dea, mentre Fabio Caressa scommette sul successo dell'Inter.