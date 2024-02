Inter-Atletico, un solo precedente in gare ufficiali: ma quel gol di Lautaro…

La stagione dei colchoneros è caratterizzata dalla grandissima vena realizzativa dei due attaccanti: Alvaro Morata ha segnato 19 gol, Antoine Griezmann 18. Il francese è anche diventato il miglior marcatore della storia dell'Atletico.

UN PRECEDENTE — C'è un solo precedente ufficiale tra Atletico Madrid e Inter: risale all'estate 2010 e non è un precedente felice per i colori nerazzurri. Si tratta della Supercoppa Europea 2010, disputata il 27 agosto allo stadio Louis II di Montecarlo. Quella notte con un 2-0 furono gli spagnoli (in gol con Reyes e Aguero) ad avere la meglio e a sollevare il trofeo europeo, in una notte storta per l'Inter (con De Gea che parò un rigore a Milito).

Un gol bellissimo, uno dei primi in maglia nerazzurra, sebbene non in gare ufficiali. Estate 2018, stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Nell'ambito della ICC l'Inter vince 1-0 grazie a un gol straordinario di Lautaro Martinez: pescato da Kondogbia con un lancio lungo, il Toro si coordina per un colpo volante con cui batte Oblak.

Nel 1997 un'altra amichevole estiva: l'Atletico Madrid batte l'Inter 1-0 nel Trofeo Villa de Madrid il 25 agosto. Segna Christian Vieri, all'epoca centravanti della squadra spagnola. Nelle file nerazzurre, quella sera, l'attuale allenatore dell'Atletico, Diego Pablo Simeone.

Sono altre tre le amichevoli tra Inter e Atletico: nel 1964 a Milano 2-2, con i gol in rimonta di Milani e Peirò. Sempre nel 1964 un Inter-Atletico 2-4, con Gori e Canella in gol per l'Inter. Infine nel 1977: Atletico-Inter 2-0 a Cadice.

