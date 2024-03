L’Inter approda a Madrid forte del vantaggio maturato nella sfida d’andata grazie al gol di Marko Arnautović, che questa volta non sarà della partita, visto l’infortunio patito a Bologna. La qualificazione resta comunque ancora tutta da guadagnare. A spingere gli uomini di Simone Inzaghi c’è sicuramente il successo con i rossoblù, maturato facendo riposare per tutto il match pezzi da novanta come Lautaro Martínez, Benjamin Pavard e Federico Dimarco. L’Atlético Madrid non può dire di godere della stessa fiducia, vista la sconfitta in campionato in casa del Cadice per 2-0. Simeone dovrebbe recuperare Antoine Griezmann come arma in più per ribaltare l’1-0 del ‘Meazza’.