Pressing collettivo — "Anche ieri nel fortino di Appiano Inzaghi e il suo staff hanno ammonito la compagnia: l’Atletico partirà col pugnale tra i denti, i primi 20’ al Metropolitano rischiano di diventare una traversata nel deserto. E allora come (e dove) potrà abbeverarsi l’Inter per non soffrire di sete in quei lunghi minuti a Madrid? Semplice, restando fedeli il più possibile all’ortodossia inzaghiana, non cambiando il proprio sacro stile: coraggio e possesso, le stesse stelle polari di sempre. Facile a dirsi, più complesso a farsi, soprattutto contro avversari che aggrediranno con la stessa faccia cattiva del loro allenatore. Senza arrivare al caso estremo di Bologna, l’Inter ha dimostrato più volte che i centrali di destra e sinistra, i famosi “terzi” di difesa, sono quasi attaccanti aggiunti: tocca a loro, Pavard e Bastoni, assieme all’intoccabile trio della mediana, portare la squadra avanti in pressing", spiega poi il quotidiano.

Gabbia per Morata — Se all'andata l'Atletico ha creato pochissimi pericoli a Sommer, viene lecito pensare che non sarà così al ritorno. Per questo Inzaghi ha in mente una gabbia per Morata: "Acerbi sa come mettere la museruola ai migliori bomber d’Europa, e ad aiutarlo anche Pavard e Bastoni. Più di tutti, serve il lavoro a due dimensioni di Calha, la coperta di Inzaghi: protegge i difensori schermando la linea verso Morata e lancia come una fionda in attacco", commenta la Rosea.

Thuram senza limiti — Sarà fondamentale, poi, permettere a Thuram di trovare spazi in ripartenza. "In una prevedibile partita di lotta, in cui bisognerà maneggiare con cura i palloni davanti, Inzaghi vuole “liberare” Marcus per non dare riferimenti ai rivali: gli strappi del francese servono a fiaccare i centrali di Simeone, soprattutto Hermoso e Witsel, e a permettere a Lautaro di piantare le tende in area e alle mezzali di inserirsi", chiosa La Gazzetta

