L’Italia di Mancini si è allenata: per Barella seduta a parte. Ma per la Svizzera…

Il giocatore nerazzurro arriva da un problema muscolare rimediato nel derby

L'Italia dovrà affrontare la Svizzera nella partita di venerdì 12 novembre e servono 3 punti più almeno uno nella sfida successiva contro l'Irlanda del Nord per qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar. Nicolò Barella arriva da un problema muscolare rimediato nel derby ma è rimasto a disposizione di Mancini.

Il commissario tecnico e lo staff medico monitoreranno le condizioni del calciatore nerazzurro che oggi - stando a quanto riportato da Skysport- si è allenato a parte, insieme a Chiellini, rispetto al gruppo. Il canale satellitare aggiunge anche che il nerazzurro sta meglio e si conta di averlo in mezzo al campo con Jorginho e Locatelli.

Anche Immobile ha lavorato a parte e potrebbe non essere a disposizione per la gara contro gli svizzeri: per lui problema ad un polpaccio.