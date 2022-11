Dimarco a Inter TV: “Partiti un po’ contratti, ci voleva questa reazione. Vi spiego l’esultanza”

L'Inter passa in svantaggio ma poi ribalta la gara con una reazione più che decisa. L'analisi della gara di Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Per come siamo partiti un po' c0ntratti ci voleva questa reazione. Soprattuto dopo la Juve. I miei gol? Importante che la squadra abbia vinto, l'importante era vincere. Sono contento di aver fatto gol. L'importante era reagire dopo la sconfitta con la Juve".

"Adesso ci aspetta l'Atalanta che sarà difficile. In cosa sono migliorato? Un po' in tutto cerco di allenarmi al massimo e il fatto di giocare di continuo ti dà fiducia. Sono migliorato ulteriormente per questo. Esultanza? Una cosa che guardavo con i miei amici de I soliti ignoti, c'è uno sketch in cui uno al supermercato faceva così e quindi ho deciso di esultare così", ha concluso Dimarco a Inter TV.