Diretta LIVE, Inter-Bologna 0-0: Inzaghi cerca la scossa, Lautaro-Dzeko in attacco

L'Inter riceve al Meazza il Bologna dell'ex Thiago Motta per la penultima gara prima della sosta mondiale. Inzaghi alla ricerca del guizzo con Lautaro e Dzeko in attacco

MILANO - Meno due alla sosta mondiale per i nerazzurri che dovranno vedersela questa sera con il Bologna e domenica fuori casa contro l'Atalanta. Dopo lo scivolone dello Stadium di domenica sera è tempo di rialzare la testa. Un esame dietro l'altro per non perdere il contatto con il gruppo di testa, questo è l'obiettivo dei nerazzurri, Bologna e Atalanta gli ostacoli.