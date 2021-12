La Repubblica – Inter bella e sprecona. Ora reset: in Serie A il Real non c’è

Il quotidiano ha parlato della sconfitta contro la formazione di Ancelotti e della prestazione degli uomini di Inzaghi

Interbella, coraggiosa e sprecona. Così il quotidiano La Repubblica definisce la prestazione dei nerazzurri contro il Real Madrid. Tredici tiri fatti nel primo tempo, zero gol. "La sfida tutt’altro che impari contro la capolista in Liga l’Inter l’ha affrontata al Bernabeu, stadio-cantiere che fra un anno avrà un avveniristico campo “a scomparsa”. Una lezione di efficienza a chi pensa che l’unico modo per avere uno stadio moderno sia buttare giù l’impianto storico e costruirne un altro poco più in là", si legge sul quotidiano.