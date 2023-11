Inter, a Lisbona col paracadute: conta battere la Real Sociedad. Lautaro, che numeri

Simbolo della formazione nerazzurra è Lautaro Martinez che non perde occasione per andare a segno e per ricordare a tutti che è il leader e il capitano

L'Inter è in salute e lo sta dimostrando sia in Italia che in Europa. Simbolo della formazione nerazzurra è Lautaro Martinez che non perde occasione per andare a segno e per ricordare a tutti che è il leader e il capitano di questa corazzata.