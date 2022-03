CdS – L’Inter si è spenta alle prime difficoltà. I nerazzurri sembrano aver bisogno di Lukaku

L'Inter che incantava in campo si è smarrita. E, dopo aver trovato (e perso) la sua strada, sembra avere ora bisogno di nuovo di... Lukaku

L'Inter che incantava in campo si è smarrita alle prime difficoltà. E, dopo aver trovato (e perso) la sua strada, sembra avere ora bisogno di nuovo di... Lukaku. Ecco l'analisi del Corriere dello Sport sul momento dei nerazzurri:

"Inter smarrita. Impressiona soprattutto la frenata dell’Inter. Delle quattro che si battono per lo scudetto, è la squadra che accomuna i due lati negativi: manca il gioco e ora mancano anche i risultati. Il calo netto dopo il derby, nelle ultime 6 partite appena 6 punti, una sola vittoria (contro l’ultima in classifica), due sconfitte, tre pareggi, compreso l’ultimo di Torino firmato da Sanchez e dalla premiata ditta Guida-Massa. La sua grandezza si è spenta alle prime serie difficoltà, è come se avesse perso la strada che Inzaghi aveva tracciato (...). Ora la squadra sembra cercare di nuovo Lukaku, ne avverte l’estrema necessità, anche perché Dzeko e Lautaro si sono scatenati solo contro la Salernitana, prima e dopo silenzio".