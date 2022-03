FCIN1908 / Inter, Inzaghi ritrova Brozovic per la Fiorentina. E sulle parole di Vidal…

Le ultime da Appiano Gentile in vista della sfida contro la Fiorentina in programma sabato pomeriggio

Buone notizie in casa Inter per quanto concerne le condizioni di Marcelo Brozovic . Secondo quanto raccolto da Fcinter1908 il centrocampista croato (la cui assenza contro il Torino si è fatta rumorosamente sentire) sta bene e tutti i segnali sembrerebbero indicare un suo utilizzo nella partita in programma contro la Fiorentina , sabato pomeriggio. Partita estremamente delicata per il momento che la squadra nerazzurra sta attraversando e dal quale il gruppo guidato da Inzaghi deve uscire con nuove e più consolidate certezze.

Fanno un po' parte del personaggio, le esternazioni fatte da Arturo Vidal ieri in occasione di un'intervista ai media sudamericani. Il centrocampista ha un temperamento deciso anche fuori dal campo, non diciamo nulla di nuovo. In casa Inter - secondo quanto raccolto da Fcinter1908 - le parole relative al suo futuro non hanno fatto troppo rumore, visto che il giocatore è in scadenza di contratto. Più che altro è la tempistica ad essere sbagliata. E se le cose non girano bene, certe interviste si fanno più notare. Non è detto che la società nerazzurra propenda per una multa o che in ogni caso renda il provvedimento pubblico. Spesso questo genere di episodi viene risolto internamente senza troppo rumore. Oggi, dovesse essercene bisogno, Vidal e Inzaghi potranno confrontarsi e spiegarsi. Ma la priorità in questo momento è sicuramente focalizzata sulla marcia in campionato, il lavoro da fare, l'obiettivo da non perdere di vista.