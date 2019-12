Inter, ottimismo per il recupero di Borja Valero. E col Genoa due importanti novità in panchina

Continua senza sosta l’emergenza in casa Inter e contro il Genoa sarà ancora più grave la situazione viste le squalifiche di Lautaro e Brozovic.

Come si legge sul Corriere dello Sport “Ieri Conte ha fatto la conta dei presenti: Bastoni (affaticamento) e Candreva (mal di schiena), si sono allenati regolarmente in gruppo, mentre Borja Valero – uscito dal campo nel finale a Firenze per un problema al polpaccio – ha svolto un programma personalizzato. Per fortuna, non sono stati necessari esami e c’è ottimismo sul fatto che lo spagnolo possa essere in campo contro il Genoa. Presenza, la sua, fondamentale considerato che l’assenza di Brozovic toglierà molto fosforo alla manovra. Hanno svolto una parte di allenamento in gruppo per poi proseguire a parte anche Sensi e Gagliardini. Entrambi possono essere arruolabili per la panchina: sarebbe un’ottima notizia soprattutto per Sensi che dopo Inter-Juve (6 novembre) ha giocato appena una ventina di minuti a Dortmund”.