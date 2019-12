Arriva da Sky Sport un aggiornamento a proposito delle condizioni di coloro rimasti ai box nelle ultime settimane in casa Inter. Recuperati Bastoni e Candreva, che sono a disposizione per il Genoa e potrebbero anche partire entrambi titolari. Procede il percorso di recupero di Sensi e Gagliardini, oggi in gruppo per parte della seduta, prima di dedicarsi al lavoro personalizzato. Borja Valero ancora a parte, in dubbio per sabato.