Bucciantini: “La scelta di Inzaghi oggi brilla, come l’Inter. Ogni tanto manca…”

Il giornalista, negli scudi di Skysport, è tornato sulla scelta del club di scegliere l'attuale tecnico

Al Club, programma di Fabio Caressa in onda su Skysport, si è parlato - dopo Inter-Spezia - del momento dei nerazzurri.

Bucciantini ha espresso il suo pensiero in merito: «Oggi brilla la scelta di Inzaghi. Nel momento in cui arrivò la chiamata, aveva cenato con Lotito. L'Inter era senza allenatore ma ha un appeal, poteva permettersi di riflettere su chi prendere. Invece la dirigenza è andata dritta su Inzaghi. Hanno scelto di prendere un tecnico sul solco di quello di prima. Ogni tanto ci accorgiamo che manca qualcosa, un po' Lukaku, un po' Conte, ma l'Inter in questo momento brilla»