Inzaghi: “Ragazzi strepitosi, Dumfries valore aggiunto. Roma? Speriamo di…”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della gara vinta contro lo Spezia

Gianni Pampinella

Contro lo Spezia l'Inter centra la terza vittoria consecutiva in campionato e prosegue la sua corsa scudetto. Al termine della gara è soddisfatto Simone Inzaghi per la prova della sua squadra. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: "Era una partita importante da approcciare subito bene e i ragazzi sono stati strepitosi, sono molto soddisfatto. Pochi gol subiti? È motivo di soddisfazione, i ragazzi hanno fatto una partita attenta contro una squadra che ci aspettava che poteva ripartire, ma non glielo abbiamo permesso".

"Ho sei difensori di ruolo, stasera ne avevo quattro fuori, ne avevo due più Dimarco a fare il terzo. Sono stati bravi, sono stati molto compatti. Non abbiamo fatto ancora nulla, sabato ci aspetta un'altra partita impegnativa. Calhanoglu? Ci ha messo soprattutto del suo, è un giocatore di qualità, di quantità, sta crescendo partita dopo partita. Sono soddisfatto di lui, ma come di tutti gli altri. Stiamo crescendo, adesso abbiamo partite importanti, però con questa unione e questa voglia, possiamo ancora crescere. Siamo stati bravi, abbiamo fatto 15 passaggi sul primo gol, col Venezia sul primo ne avevamo fatti 22-23, è normale che trovando squadre che ti aspettano devi avere qualità nei passaggi. Gagliardini ha fatto un grande gol e se lo merita per come si allena quotidianamente".

"Dumfries? L'ho sempre utilizzato, siamo soddisfatti. È un ragazzo che viene da un altro campionato e parla un'altra lingua e tutte le partite che ha fatto ha fatto molto bene. Poi c'è stato l'episodio del rigore contro la Juve che probabilmente l'abbiamo vista tutti come è andata. Nelle ultime partite è rimasto fuori perché avevamo Darmian in un momento strepitoso. Ma Dumfries è un valore aggiunto per me e per l'Inter. È un ragazzo positivo che si allena sempre nel migliore dei modi e si è inserito bene nello spogliatoio. Sarà un valore aggiunto fino alla fine del campionato. Recuperi con la Roma? Lo vedremo nei prossimi giorni, l'augurio è di poterli recuperare per avere più scelta. L'Inter deve continuare così. Abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi, ma dobbiamo continuare a correre perché davanti vanno forte. Abbiamo visto che campionato stanno facendo Milan e Napoli, l'Atalanta sta giocando benissimo. Dobbiamo continuare con questo passo".

(DAZN)